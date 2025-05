1.-Mai-Demos in Berlin: Aggressive Stimmung, aber keine Gewaltausbrüche

Berlin - Trotz eines weitgehend friedlichen Verlaufs hat die Polizei bei den linken Demonstrationen rund um den 1. Mai in Berlin 73 Menschen wegen Verstößen und Störungen festgenommen. Das teilte Innensenatorin Iris Spranger (63, SPD ) mit.

Die große "Revolutionäre 1. Mai"-Demonstration zog in diesem Jahr durch Kreuzberg und Neukölln. © Sebastian Christoph Gollnow

Oft ging es um Flaschen- und Böllerwürfe oder verfassungswidrige Propaganda. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden mindestens zwölf Polizisten verletzt.

Am Rand der linksradikalen Demonstration am Abend in Berlin-Kreuzberg wurde der geschäftsführende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (62, SPD) von Demonstranten angepöbelt und musste fliehen.

Die große Demonstration war durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln gezogen. Laut Polizei waren es 15.000 bis 18.000 Menschen. Die Veranstalter sprachen von 30.000 Teilnehmern.

Große Zwischenfälle oder Gewaltausbrüche wie früher gab es trotz zum Teil sehr aggressiver Stimmung nicht. Propalästinensische Sprechchöre waren zu hören sowie bengalisches Feuer und Rauchtöpfe zu sehen. Einige Teilnehmer waren vermummt, darunter viele Demonstranten im sogenannten schwarzen Block am Ende des Zuges.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zog eine insgesamt positive Bilanz des 1. Mai. "Unser Einsatzkonzept für den 1. Mai ist voll aufgegangen." Die Polizei sei konsequent gegen Straftaten und Störungen vorgegangen.