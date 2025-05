Lauterbach auf 1.-Mai-Demo in Berlin attackiert: "Faschistenschwein!"

Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (62, SPD ) ist offenbar von Teilnehmern der "Revolutionärer 1. Mai"-Demo in Berlin angegangen worden. Das zeigt ein Video, das aktuell in denn sozialen Medien umgeht.

Bundesminister Karl Lauterbach (62, SPD) fühlte sich sichtlich unwohl in seiner Haut. © Screenshot/X/darioschramm (Bildmontage)

Der Clip zeigt, wie der SPD-Politiker - hellblaues Hemd, Baseballcap tief ins Gesicht gezogen - versucht, sich einen Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Dabei wird Lauterbach von mehreren Bodyguards abgeschirmt.



Doch der Gesundheitsminister wird bald von Demonstranten entdeckt. "Lauterbach!", ist gleich mehrfach zu hören, ein Mann ruft: "Ey, Du Faschistenschwein!".



Karl Lauterbach wirkt ängstlich, hebt schützend die Hand vor das Gesicht und verfällt in Laufschritt. Dann bricht das Video ab.

Am Freitag meldete sich der Minister auf X selbst zu dem Vorfall zu Wort. Er habe sich am Abend im Sputnik Kino den Film "Heldin" über eine Berliner Pflegekraft angeschaut.



Weiter sagte Lauterbach: "Nach Filmende war die Straße gesperrt. Musste durch die Menge einer Maidemo. Wurde dort sofort angepöbelt und habe mich in Sicherheit gebracht."

Der 62-Jährige dankte auch dem Bundeskriminalamt (BKA), das an dem Abend für seinen Personenschutz gesorgt hatte.