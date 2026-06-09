15-jähriger Trickdieb beklaut Rentnerin: Doch er macht einen entscheidenden Fehler

Berlin - Ein 15-jähriger Trickdieb hat am Montagnachmittag in Berlin-Pankow eine Rentnerin (88) bestohlen. Dabei stellte sich der Teenager nicht besonders geschickt an und wurde bald darauf von der Polizei gefasst.

Die Berliner Polizei nahm am Montag einen 15-Jährigen in Pankow fest. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, klingelte der Jugendliche gegen 13 Uhr bei der Wohnung an der Rolandstraße und gab sich als Enkelsohn einer Nachbarin aus. Dabei bot er seine Hilfe beim Fensterputzen an.

Die 88-Jährige ließ den Jungen in ihre Wohnung. Dort soll er sie mit einem längeren Gespräch abgelenkt und unter dem Vorwand, dringend telefonieren zu müssen, das Schlafzimmer betreten haben.

Als die Bewohnerin wenig später nach ihm suchte, war der Tatverdächtige bereits verschwunden – ebenso wie ihre Brieftasche, die zuvor im Schlafzimmer gelegen hatte.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass die Schuhe des Jugendlichen noch im Hausflur standen. Während der Aufnahme des Diebstahls klingelte es erneut an der Wohnung: Der mutmaßliche Täter war zurückgekehrt, um seine vergessenen Schuhe abzuholen.

Keine gute Idee: Die Einsatzkräfte öffneten ihm, nahmen ihn fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie die entwendete Brieftasche samt Bargeld und gaben sie der 88-Jährigen zurück.