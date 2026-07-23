Seniorin betäubt und bestohlen? Polizei nimmt Duo fest

Berlin - Perfide Masche in Berlin-Lichterfelde : Eine 65-Jährige ließ zwei Besucher in ihr Haus. Am nächsten Morgen stand die Tür offen und ihr Geld war weg. Offenbar wurde die Frau betäubt.

Die Polizei konnte zwei Verdächtige vorläufig festnehmen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die mutmaßlichen Täter, eine 18-Jährige und ein 26-Jähriger, seien am Mittwoch in Spandau wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll das Duo die Seniorin bereits am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in ihrem Haus im Drei-Zinnen-Weg besucht haben.

Die Bekannten des Sohnes der Frau hätten angegeben, mit ihr etwas trinken zu wollen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass sie der 65-Jährigen dabei unbemerkt ein schläfrig machendes Mittel verabreichten.

Rund zwei Stunden später verließen die Verdächtigen das Haus zunächst mit dem Hund der Frau, brachten das Tier jedoch kurze Zeit später zurück. Am nächsten Morgen bemerkte die Seniorin, dass ihre Haustür offen stand und Bargeld fehlte.