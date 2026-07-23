Mann schießt vor seinen Kindern mit Schreckschusswaffe in die Luft und bedroht Fußgänger

Berlin - Ein Mann hat am Mittwochabend in Berlin-Hellersdorf mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und anschließend einen Passanten bedroht - und das alles in Begleitung von Kindern.

Schreckschusswaffen sind meist von echten Waffen nicht zu unterscheiden. (Symbolfoto) © Oliver Killig/dpa

Laut Polizei war der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 21.40 Uhr gemeinsam mit zwei Kindern und einem Hund im Libertypark an der Alten Hellersdorfer Straße unterwegs.

Dort zog er plötzlich eine Schreckschusswaffe und feuerte zwei Schüsse in die Luft ab, während drei jugendliche Zeuginnen in unmittelbarer Nähe waren.

Als ein Fußgänger den Mann auf sein Verhalten ansprach, richtete dieser die Waffe auf ihn und forderte ihn auf, sich zu entfernen.

Im Anschluss verließ der Unbekannte den Park gemeinsam mit den beiden Kindern und dem Hund in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Platz.