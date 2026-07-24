Messer gegen Hund: Brutaler Streit mit mehreren Verletzen im Kleinen Tiergarten
Berlin - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Grünanlage in Berlin-Moabit sind vier Männer und ein Hund verletzt worden.
Dabei sollen unter anderem eine Glasflasche, ein Hammer und ein Messer eingesetzt worden sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die vier Männer (17, 28, 30 und 39) am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr im Kleinen Tiergarten zunächst in Streit, bevor die Fetzen flogen.
Der 39-Jährige soll dem 17-Jährigen mit einer Glasflasche eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben. Zudem habe der Hund des Mannes mehrfach in Arme und Beine gebissen. Der 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.
Auch der 30-Jährige wurde von dem Hund gebissen. Zudem soll ihm der 28-Jährige mit einem Hammer eine Platzwunde am Kopf zugefügt haben.
Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.
Hund wurde beschlagnahmt
Der 30-Jährige wiederum soll den 28- und den 39-Jährigen mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Der 28-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Rettungskräfte versorgten den 39-Jährigen am Ort. Anschließend kam er für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Wache und wurde später wieder entlassen.
Auch der Hund erlitt mehrere Stichverletzungen. Der 17-Jährige soll auf das Tier eingestochen haben, während er von ihm gebissen wurde. Der Hund kam in eine Tierklinik und wurde auf Anordnung des Veterinäramtes beschlagnahmt.
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung.
Titelfoto: David Young/dpa