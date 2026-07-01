Politisches Motiv? 19-Jähriger bekommt in Lichtenberg Flasche gegen Kopf geworfen
Berlin - Durch einen brutalen Angriff mit einer Flasche ist in der Nacht auf Mittwoch in Berlin-Lichtenberg ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Hinter der Tat wird ein politisches Motiv vermutet.
Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann, der nach eigenen Angaben Linken-Mitglied ist, gegen Mitternacht zu Fuß im Nibelungenpark unterwegs, als ihm ein unbekannter Mann entgegenkam.
Dieser beleidigte den 19-Jährigen zunächst im Vorbeigehen. Anschließend soll der junge Mann von einer Glasflasche am Hinterkopf getroffen worden sein.
Der Verletzte konnte aus der Parkanlage fliehen und wurde bald darauf von einer Anwohnerin bemerkt, die den Krankenwagen rief. Er wurde mit Kopfverletzungen stationär in einer Klinik aufgenommen.
Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat der Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Dieser ist für politisch motivierte Straftaten zuständig.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa