Supermarkt-Räuber bedroht Mitarbeiter mit Messer und fesselt sie

Berlin - Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Berlin-Marienfelde sind am Montagabend zwei Angestellte verletzt worden.

Nach einem Überfall in Marienfelde ermittelt die Berliner Polizei. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei berichtete, betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft an der Marienfelder Allee gegen 20 Uhr.

Der Tatverdächtige bedrohte eine 32-jährige Mitarbeiterin und einen 22-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und drängte sie ins Lager. Dort forderte er Bargeld und fesselte die Angestellten an Händen und Füßen.

Mit seiner Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Supermarkt-Mitarbeiter erlitten oberflächliche Verletzungen an den Handgelenken und einen Schock.