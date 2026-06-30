Badehosen-Randalierer rastet aus und geht auf Polizisten los: Psycho-Klinik!

Berlin - Irre Szenen am Montagnachmittag in Berlin-Prenzlauer Berg: Ein 38-Jähriger hat mehrere Polizisten angegriffen und verletzt.

Zwölf Polizisten mussten ambulant behandelt werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei riefen Passanten gegen 14.30 Uhr die Beamten zu einer Kreuzung in der Malmöer Straße/Ecke Czarnikauer Straße, weil eine verhaltensauffällige Person Kinder mit geballten Fäusten bedroht haben soll.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an, der nur eine rote Badehose trug. Den Angaben zufolge rannte er zunächst mit erhobenen Fäusten auf eine Beamtin zu und schlug anschließend mit dem Kopf gegen die Heckscheibe eines Polizeiwagens.

Danach soll er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn an der Nase verletzt haben.

Anschließend flüchtete der Mann zur Kreuzung Bornholmer Straße/Ecke Malmöer Straße und sprang auf das Dach eines weiteren alarmierten Funkwagens.

Trotz des Einsatzes von CS-Spray und eines Schlagstocks weigerte sich der aggressive Mann, das Fahrzeug zu verlassen. Erst als ihm mit einem Taser gedroht wurde, stieg er wieder vom Dach und ließ sich festnehmen.

Zwölf Einsatzkräfte klagten nach dem Einsatz über Reizungen der Atemwege und Augen und wurden ambulant behandelt.