22-Jähriger provoziert Streit und sticht zu: Zwei Männer vom selben Täter verletzt

Berlin - In der Nacht zu Samstag sind in Berlin-Kreuzberg gleich zwei Männer von demselben Täter mit einem Messer verletzt worden.

Der Angreifer hat einem der beiden 25-Jährigen in den Rücken gestochen. © Thomas Peise

Ein 25-Jähriger musste mit einer Stichwunde im Rücken vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 0.40 Uhr ein 22-Jähriger im Görlitzer Park unterwegs gewesen sein, der mehrere Personen angesprochen und Streit provoziert habe.

Im Bereich Skalitzer Straße Ecke Görlitzer Straße sei er dann auf das 25 Jahre alte Opfer zugegangen und habe unvermittelt zugestochen.

Durch das Eingreifen seiner Begleiterin soll der Messermann dann von dem 25-Jährigen abgelassen haben.