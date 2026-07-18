22-Jähriger provoziert Streit und sticht zu: Zwei Männer vom selben Täter verletzt
Berlin - In der Nacht zu Samstag sind in Berlin-Kreuzberg gleich zwei Männer von demselben Täter mit einem Messer verletzt worden.
Ein 25-Jähriger musste mit einer Stichwunde im Rücken vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 0.40 Uhr ein 22-Jähriger im Görlitzer Park unterwegs gewesen sein, der mehrere Personen angesprochen und Streit provoziert habe.
Im Bereich Skalitzer Straße Ecke Görlitzer Straße sei er dann auf das 25 Jahre alte Opfer zugegangen und habe unvermittelt zugestochen.
Durch das Eingreifen seiner Begleiterin soll der Messermann dann von dem 25-Jährigen abgelassen haben.
Tatverdächtiger könnte unter Drogen gestanden haben
Während des Einsatzes meldete sich dann noch ein anderer Mann (25) der eine Stichverletzung am Unterarm erlitten hatte. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.
Der zweite Mann gab laut dem Polizeisprecher an, ebenfalls von dem 22-Jährigen angesprochen und in der Folge mit einem Messer verletzt worden zu sein.
Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Bei ihm fanden sie ein Messer, das als Beweisstück sichergestellt wurde.
Der mutmaßliche Messerstecher kam in ein Polizeigewahrsam. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogen gestanden haben könnte, musste er dort auf Anweisung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben.
Anschließend wurde der 22-Jährige für die weiteren Ermittlungen der Kripo überstellt.
Titelfoto: Thomas Peise