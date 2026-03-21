23-Jähriger in Wilmersdorf niedergeschossen: Mordkommission ermittelt
Berlin - In Berlin-Wilmersdorf ist am Samstagmorgen ein 23-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann gegen 5.45 Uhr mit mehreren Schussverletzungen an der Brandenburgischen Straße aufgefunden.
Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen besteht für den 23-Jährigen keine Lebensgefahr. Ein weiterer 22-jähriger Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und kam ebenfalls in eine Klinik.
Die Polizei hat Ermittlungen zum Hintergrund der Tat aufgenommen. Weitere Details zu Täter, Motiv und Ablauf sind bislang nicht bekannt. Erst am Donnerstagabend wurde ein Mann in Kreuzberg angeschossen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa