24-Jähriger wirft bei wilder Flucht durch Charlottenburg Knarre aus dem Fenster

Berlin - Ein gefährliches Rennen mit der Polizei hat sich ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg geliefert. Auf seiner Flucht warf er sogar eine Schusswaffe aus dem Fenster.

Erst nachdem er zahlreiche Unfälle verursacht hatte, klickten bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen die Handschellen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Laut Mitteilung der Polizei fiel der Wagen mit deutlichen Fahrzeugmängeln den Beamten gegen 14 Uhr am Tegeler Weg auf. Als die Einsatzkräfte den Fahrer stoppen wollten, gab der junge Mann jedoch Gas und raste in Richtung Luisenplatz davon.

Während der Verfolgung setzte er kurz zurück und krachte in ein anderes Auto, flüchtete trotzdem weiter. Auf dem Spandauer Damm fuhr der Raser zeitweise über den Gehweg, sodass eine Passantin zur Seite springen musste!

Vor der Auffahrt auf die A100 fuhr er zeitweise sogar in den Gegenverkehr, bis ein Reifen platzte.

Davon ließ der Tatverdächtige sich aber auch nicht aufhalten: Er flüchtete durch den Lerschpfad und die Kollatzstraße, wo er schließlich gegen einen geparkten Kleintransporter prallte.

Danach warf er eine Schusswaffe aus dem Fenster – direkt auf ein Baustellenfahrzeug. Die Beamten konnten die Waffe später sicherstellen.