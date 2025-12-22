Messerattacke in Neukölln: Trio tritt und sticht auf Mann ein

Berlin - Blutige Angelegenheit: In Berlin-Neukölln ist ein 41-Jähriger am Sonntagabend von drei Männern ins Krankenhaus getreten worden.

Zur Attacke kam es am U-Bahnhof Leinestraße (Archivfoto). © Soeren Stache/dpa

Der Polizei zufolge kam es gegen 20.30 Uhr am U-Bahnhof Leinestraße zu der brutalen Attacke.

Die drei unbekannten Personen sollen ihm mehrmals gegen den Oberkörper getreten sowie ihm eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt haben.

Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.