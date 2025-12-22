Messerattacke in Neukölln: Trio tritt und sticht auf Mann ein

In Berlin-Neukölln soll ein Mann an einem U-Bahnhof von drei Männern attackiert worden sein. Er hat eine Stichverletzung.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Blutige Angelegenheit: In Berlin-Neukölln ist ein 41-Jähriger am Sonntagabend von drei Männern ins Krankenhaus getreten worden.

Zur Attacke kam es am U-Bahnhof Leinestraße (Archivfoto).
Zur Attacke kam es am U-Bahnhof Leinestraße (Archivfoto).  © Soeren Stache/dpa

Der Polizei zufolge kam es gegen 20.30 Uhr am U-Bahnhof Leinestraße zu der brutalen Attacke.

Die drei unbekannten Personen sollen ihm mehrmals gegen den Oberkörper getreten sowie ihm eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt haben.

Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der 41-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo er auch Montag noch versorgt werden musste.

Die genauen Hintergründe zur Attacke sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

