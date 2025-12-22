Messerattacke in Neukölln: Trio tritt und sticht auf Mann ein
Berlin - Blutige Angelegenheit: In Berlin-Neukölln ist ein 41-Jähriger am Sonntagabend von drei Männern ins Krankenhaus getreten worden.
Der Polizei zufolge kam es gegen 20.30 Uhr am U-Bahnhof Leinestraße zu der brutalen Attacke.
Die drei unbekannten Personen sollen ihm mehrmals gegen den Oberkörper getreten sowie ihm eine Stichverletzung an einem Bein zugefügt haben.
Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.
Der 41-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo er auch Montag noch versorgt werden musste.
Die genauen Hintergründe zur Attacke sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa