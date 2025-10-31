25-Jähriger raubt mit Schusswaffe Auto: Kurz darauf klicken die Handschellen
Berlin - In der Nacht zu Freitag ist ein 42-jähriger Mitarbeiter eines Fahrdienstleisters in Berlin-Gesundbrunnen mit einer Schusswaffe bedroht und um sein Auto gebracht worden. Später klickten bei dem mutmaßlichen Räuber (25) die Handschellen.
Gegen 2.15 Uhr trat laut Polizei plötzlich ein Unbekannter der Freienwalder Straße an den geparkten Firmenwagen heran, zog eine Pistole und forderte den Fahrer auf, das Fahrzeug herauszugeben.
Der 42-Jährige stieg aus, woraufhin sich der Räuber mit dem Wagen aus dem Staub machte.
Doch bereits wenig später gelang den alarmierten Einsatzkräften der Polizei der Zugriff: An der Sommerstraße in Reinickendorf nahmen sie den mutmaßlichen Täter fest.
Der polizeibekannte 25-Jährige besaß weder einen gültigen Führerschein, noch war er nüchtern. Laut Polizei stand er "offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln".
Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, wo ihm Blut abgenommen wurde. Noch am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet.
Titelfoto: David Inderlied/dpa