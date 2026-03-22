28-Jähriger in Grünau von Brutalo-Gang niedergestochen: Hubschrauber im Einsatz

Berlin - Brutale Attacke in Berlin-Grünau : Dort ist ein 28-Jähriger am Samstagabend von einer mehrköpfigen Männergruppe schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 28-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann laut eigener Aussage gegen 21.20 Uhr am S-Bahnhof Grünau unvermittelt von vier bis fünf anderen Männern angegriffen.

Die Gruppe trat und schlug auf ihr Opfer ein, dann soll ein weiterer Mann hinzugekommen sein, der dem 28-Jährigen mit einem Messer in den Rücken stach.

Drei der Angreifer flohen anschließend in ein nahegelegenes Lagergebäude.

Mit einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung durchsuchten Polizeikräfte das Gebäude und öffneten mehrere Türen gewaltsam. Die Tatverdächtigen fanden sie jedoch nicht.