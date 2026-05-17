Blitzeinbruch am Ku'damm: Dieb fährt in Filiale von Dolce & Gabbana

Berlin - Erneut beschäftigt ein Blitzeinbruch in einem Geschäft am Berliner Kurfürstendamm die Polizei .

Die Polizei ermittelt nach dem Blitzeinbruch. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Ermittler fuhr ein Verdächtiger gegen 23 Uhr in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Charlottenburg mit einem Auto rückwärts durch die verschlossene Eingangstür in ein Modegeschäft an der Ecke Olivaer Platz.

Anschließend klaute er in der Filiale des Luxus-Labels Dolce & Gabbana mehrere hochwertige Handtaschen und verstaute sie im Kofferraum des silberfarbenen Wagens.

Danach flüchtete der Mann mit dem Auto in Richtung Zoologischer Garten.

Zeugenaussagen zufolge bog der Fahrer zunächst rechts in die Wielandstraße und anschließend erneut rechts auf den Olivaer Platz ab.