33-Jährige in Schöneberg mit Benzin übergossen und angezündet

Berlin - Brutaler Angriff in Berlin-Schöneberg : In einer Unterkunft für wohnungslose Menschen ist am späten Dienstagabend eine 33-Jährige erst mit einem Messer attackiert und dann angezündet worden.

Die Polizei sucht weiter nach dem flüchtigen 44-Jährigen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Unterkunft an der Wexstraße gegen 23.20 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen der 33-jährigen Bewohnerin und ihrem ebenfalls dort lebenden 44-jährigen Ex-Partner.

Im Zimmer eines Nachbarn (39) griff der 44-Jährige seine Ex-Freundin und auch den Nachbarn mit einem Messer an. Dann soll er die Frau mit Benzin übergossen und sie angezündet haben.

Der Nachbar warf geistesgegenwärtig eine Decke über die brennende 33-Jährige und konnte das Feuer so löschen.

Er selbst blieb unverletzt. Die 33‑Jährige erlitt mehrere Brandwunden sowie Schnittverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.