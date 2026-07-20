Bootsdieb flieht über die Müggelspree: Besitzer jagt ihn mit dem Jetski

Berlin - Irre Szenen wie aus einem Actionfilm: Nach dem Diebstahl eines Sportbootes auf der Müggelspree in Berlin -Köpenick hat die Polizei einen 19-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Die beschauliche Müggelspree wurde Schauplatz einer wilden Verfolgungsjagd. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Bootsbesitzer hatte den Mann nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag mithilfe einer Videoüberwachung entdeckt und die Verfolgung auf einem Jetski aufgenommen.

Der 19-Jährige soll gegen 14.15 Uhr das an der Azaleenstraße festgemachte Sportboot bestiegen, die Zündsicherung überwunden und abgelegt haben.

Der 54 Jahre alte Eigentümer folgte dem Boot bis zu einem Waldstück nahe dem Spreetunnel Friedrichshagen. Dort sprang der Verdächtige den Angaben zufolge ins Wasser und flüchtete in den Wald.

Alarmierte Polizisten nahmen den Mann wenig später am Müggelschlößchenweg fest. Auf dem Polizeiabschnitt soll er Widerstand geleistet, Einsatzkräfte bespuckt und beleidigt haben.