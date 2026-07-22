Nothammer-Attacke auf offener Straße: Brutalo-Duo raubt Mann aus

Berlin - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 49-Jährigen in Berlin-Wilmersdorf sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Die Männer im Alter von 18 und 20 Jahren hätten den Mann am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr auf dem Gehweg der Nikolsburger Straße angegriffen, zu Boden gebracht und anschließend mehrfach auf ihn eingetreten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Verdächtigen ihr Opfer außerdem mit einem Nothammer gegen Kopf und Körper geschlagen haben. Anschließend sollen sie das Portemonnaie und das Mobiltelefon des 49-Jährigen an sich genommen haben. Das Duo flüchtete zunächst in Richtung Hohenzollerndamm und Nikolsburger Straße.

Zeugen beobachteten den Angriff und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die beiden Verdächtigen wenig später am U-Bahnhof Heidelberger Platz vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die mutmaßliche Beute und Betäubungsmittel.