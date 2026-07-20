Schüsse auf Potsdamer Spätis: Die Spur führt nach Berlin

Potsdam - Nach den Schüssen auf zwei Spätis in Potsdam und der Festnahme eines Verdächtigen in Berlin ermittelt das Landeskriminalamt Brandenburg zu den mutmaßlichen Hintermännern.

In der vergangenen Woche sind zwei Potsdamer Spätis ins Visier von Schutzgelderpressern geraten. © Wilhelm Pischke/dpa

Es geht bei der Tat um den Verdacht, dass Geld von Geschäftsleuten erpresst werden sollte. Die Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminalität stehen im Zusammenhang mit Schussabgaben in Berlin.

"Wir gehen davon aus, dass er nicht allein, sondern im Auftrag gehandelt hat", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums zur Festnahme eines 24 Jahre alten Verdächtigen.

Beim Landeskriminalamt ist die Ermittlungsgruppe "Titan" mit dem Fall befasst, die im engen Austausch mit der Berliner Polizei steht.

Für die Landeshauptstadt Potsdam ist das Phänomen neu, dass Kriminelle im Auftrag von Drahtziehern auf Geschäfte schießen.

So soll unter anderem Druck ausgeübt werden, um eingeschüchterte Geschädigte zur Zahlung von Geld zu bewegen.