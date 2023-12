31.12.2023 16:14 3.577 33-Jähriger schießt Pyro vom Balkon und löst SEK-Einsatz aus

Weil er wiederholt Pyrotechnik von seinem Balkon in Berlin-Lichtenberg abgefeuert hat, ist das SEK am Samstag in die Wohnung eines 33-Jährigen eingedrungen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Silvester zu früh gefeiert: Das SEK hat am Samstagabend die Wohnung eines 33-Jährigen in Berlin-Lichtenberg gestürmt. Die Beamten haben bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Waffen sichergestellt. (Symbolfoto) © Dominik Totaro/dpa Zuvor hatten Zeugen gegen 20 Uhr gemeldet, dass der Mann mehrfach Pyrotechnik von seinem Balkon in der Zingster Straße im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen abgefeuert hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin drangen die Spezialeinsatzkräfte in die betreffende Wohnung im neunten Stock ein und nahmen des Tatverdächtigen in Gewahrsam. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Gewehr, einen Langbogen, ein Messer sowie acht Softairwaffen mit der dazugehörigen Munition. Berlin Crime Frau bittet darum, Böllern zu unterlassen: Jugendliche prügeln sie ins Krankenhaus Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab einen Wert von etwas mehr als 1,4 Promille. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, bevor der Waffennarr wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

