39-Jähriger bedroht Supermarkt-Mitarbeiter nach Streit mit Schusswaffe

Die Berliner Polizei nahm am Samstagabend in Rosenthal einen 39-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Tatverdächtige gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt an der Kastanienallee. Dort bewegte er sich gezielt in Richtung eines 33-jährigen Angestellten, mit dem es zuvor am Mittag zu einem kurzen Streit gekommen war.

Demnach zog der 39-Jährige eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den Mitarbeiter. Ein Zeuge soll sich daraufhin dazwischen gestellt und den Verdächtigen aus dem Laden gedrängt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann kurz darauf fest. Bei ihm fanden die Beamten zwei geladene Schreckschusswaffen, ein Messer, einen Kleinen Waffenschein sowie ein Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln.

Mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Ermittler anschließend auch die Wohnung des 39-Jährigen. Dort stießen sie auf mehrere Cannabispflanzen und weitere Schusswaffen. Alle aufgefundenen Gegenstände sowie das Mobiltelefon des Mannes wurden beschlagnahmt.