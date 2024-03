42-Jähriger nach Prügelei in Berlin-Tempelhof angeschossen

Berlin - Blutige Auseinandersetzung: Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg sind in der Nacht zu Sonntag nach einem Streit Schüsse gefallen.

Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Schusswaffe nach Marienfelde gerufen worden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde ein 42-Jähriger dabei am Bein getroffen und zog sich zusätzlich ein Hämatom am Kopf zu. Er begab sich demnach selbst ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verletzte gegen 4 Uhr im Stadtteil Tempelhof mit drei anderen Männern vor einer Bar in der Marienfelder Allee in einen handfesten Streit geraten sein.

Nachdem zunächst die Fäuste geflogen waren, habe sich einer aus dem Trio vom Tatort im Ortsteil Marienfelde entfernt, um kurze Zeit später mit einem Auto zurückzukehren.

Der Mann soll daraufhin auf dem Wagen ausgestiegen und mit einer Waffe zuerst in die Luft und dann auf das Bein des Opfers geschossen haben.