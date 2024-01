06.01.2024 17:23 Berlin: 43-Jähriger tot in der Wuhle gefunden!

Grausiger Fund in der Wuhle: In dem Fluss in Berlin-Köpenick hat ein Fußgänger am Samstagmorgen die Leiche eines 43-Jährigen entdeckt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Grausiger Fund in der Wuhle: In dem Fluss in Berlin-Köpenick hat ein Fußgänger am Samstagmorgen die Leiche eines 43-Jährigen entdeckt. In Berlin-Köpenick wurde am Samstag ein toter Mann (43) im Wasser der Wuhle gefunden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft stieß der Passant gegen 9 Uhr im Uferbereich gegenüber der Argenauer Straße auf den im Wasser liegenden Toten. Die Verletzungen am Kopf des Verstorbenen deuten den Angaben nach auf ein Gewaltverbrechen hin. Zudem fanden die Ermittler beim Absuchen der näheren Umgebung eine Blutlache auf dem Gehweg. Berlin Crime Zwei Männer durch Messerstiche verletzt: Not-OP Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, ob das Blut von den Verletzungen des Mannes stammt und wie dieser ums Leben kam. Wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt die Mordkommission. Die Obduktion des Leichnams soll noch am heutigen Samstag erfolgen.

