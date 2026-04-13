Abstoßende Graffiti rufen zum Mord an Juden auf

Berlin - Widerliche Aktion: Unbekannte haben die Wand eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Pankow mit antisemitischen Botschaften besprüht.

Die Anwohner haben die beiden Graffiti mit blauen Herzen übersprüht. © Christoph Soeder/dpa

Dabei handelt es sich um zwei Schmierereien, die am frühen Samstagmorgen von Hausbewohnern in der Ueckermünder Straße entdeckt wurden, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten "B.Z.", "Tagesspiegel" und "Bild" berichtet.

Den Angaben der Polizei zufolge prangte ein 75 x 100 Zentimeter großer Schriftzug mit dem Wortlaut "Kill all Jews" (übersetzt: Tötet alle Juden) neben dem Eingang des Gebäudes.

Daneben wurde ein 70 x 70 Zentimeter großes Hakenkreuz gezeichnet. Laut Angaben der "Bild" hatten engagierte Nachbarn am Sonntag eigenmächtig zwei Herzen über die Botschaften gesprüht, um sie zu überdecken.