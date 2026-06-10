Behinderten in Britz beraubt: Ein Täter des Diebes-Duos identifiziert
Update, 10. Juni 2026, 15.32 Uhr: Ein Tatverdächtiger nach Hinweis identifiziert
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte einer der beiden gesuchten Männer nach einem Hinweis identifiziert werden.
Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an.
Erstmeldung vom 28. Mai 2026, 12.03 Uhr
Berlin - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die in Berlin-Britz einen 53-Jährigen bestohlen und anschließend angegriffen haben sollen.
Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 10. Dezember 2025 im U-Bahnhof Grenzallee.
Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die beiden Tatverdächtigen dem Mann gegen 19.30 Uhr von hinten genähert haben.
Während einer der Männer den 53-Jährigen abgelenkt haben soll, habe der zweite dessen Geldbörse mit Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen.
Als der Mann, der eine Beinprothese trägt, einen der Verdächtigen festhielt, soll dieser ihn gewaltsam zu Boden gebracht haben. Anschließend seien beide Tatverdächtigen aus dem U-Bahnhof geflüchtet.
Die Ermittler fragen:
- Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?
Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern (030) 4664–573118 und (030) 4664–573110 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) per E-Mail, jede Polizeidienststelle und die Internetwache entgegen.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)