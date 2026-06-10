Erst sexuell belästigt, dann Gepäck geklaut: Polizei nimmt zwei Männer fest

Berlin - Die Polizei hat am Dienstag in Berlin-Mitte zwei Männer (32 und 47 Jahre) vorläufig festgenommen. Sie sollen eine 23-Jährige sexuell belästigt und ihr Gepäck gestohlen haben.

Die Tat ereignete sich am Berliner Hauptbahnhof. © Annette Riedl/dpa

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf dem Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs.

Demnach meldete die junge Frau gegen 16.30 Uhr den Diebstahl ihres Rucksacks im Bundespolizeirevier. Sie gab an, dass ein Mann ihr zuvor an den Po gefasst habe. Daraufhin sei sie geflüchtet und habe ihr Gepäck zurückgelassen.

In dieser Situation sollen die Tatverdächtigen den Rucksack an sich genommen und sich ihrerseits entfernt haben.

Die Bundespolizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und fand den entwendeten Rucksack samt Teilen des Inhalts in der Nähe. Die Gegenstände wurden der Eigentümerin zurückgegeben.

Gegen 19 Uhr erkannten Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen anhand von Videoauswertungen an der Tramhaltestelle Europaplatz wieder und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten stellten fest, dass die Männer stark betrunken waren.