Alarm vor CDU-Parteizentrale in Berlin: SEK überwältigt Schwert-Mann

Berlin - Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin-Tiergarten ist am frühen Montagabend ein mit einem Schwert bewaffneter Mann festgenommen worden.

Ein SEK rückte an. (Symbolbild) © Kai Uwe Hagemann/dpa

Einen entsprechenden Polizeieinsatz bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Wie die Polizei zuvor auf X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in die Klingelhöferstraße alarmiert.

Dort nahmen diese gegen 18.30 Uhr einen Mann mit einem Schwert in der Hand fest. Zuvor hatte dieser vor dem Haupteingang des Konrad-Adenauer-Hauses gedroht, sich das Leben zu nehmen.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) habe den etwa 40-Jährigen überwältigen könne, hieß es weiter. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Umgebung soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung weiträumig abgesperrt worden sein.

Der Grund: Der Mann habe dem Blatt zufolge behauptet, Sprengstoff bei sich zu haben.

Der Sprecher konnte auf Nachfrage zunächst keine weiteren Angaben machen. Ein Bezug zum Konrad-Adenauer-Haus bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht, informierte die Polizei zuvor auf X.