Anschlag auf Botschaft vereitelt: Täterin hatte schon das Feuerzeug in der Hand!

Berlin - Das war knapp: Zwei Objektschützer der Polizei haben am Donnerstagmorgen einen Brandanschlag auf die iranische Botschaft in Berlin verhindert.

Eine 42-Jährige hat am Donnerstagmorgen versucht, ein Tor zur Einfahrt auf das Gelände der iranischen Botschaft anzuzünden. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die Beamten beobachteten, wie eine 42 Jahre alte Iranerin gegen 6.20 Uhr damit begann, Benzin aus einem Kanister am Tor zur Einfahrt in der Podbielskiallee im Bezirk Steglitz-Zehlendorf auszugießen, wie die Behörde am Nachmittag mitteilte.

Demnach griffen die Polizisten sofort ein und hinderten die Frau daran, noch mehr von der brennbaren Flüssigkeit zu verschütten. Dennoch soll die 42-Jährige versucht haben, ein Feuerzeug in die Benzin-Lache zu werfen. Zu einer Entzündung sei es jedoch nicht gekommen.

Die Tatverdächtige wurde daraufhin von den Objektschützern überwältigt und vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß.

Dabei setzten die Beamten Reizgas ein, wodurch die Frau leicht verletzt wurde und von Rettungskräften vor Ort behandelt werden musste.