Auf Café geballert: Mehrere Einschusslöcher in Schaufenstern

Berlin - Schüsse in der Dunkelheit: In der Nacht zu Sonntag ist mehrfach auf ein Lokal in Berlin-Kreuzberg gefeuert worden.

In Berlin werden immer wieder Geschäfte ins Visier genommen. (Archivfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Die unbekannten Täter sollen nach Angaben der Polizei gegen 3 Uhr mehrfach auf das Café eines 27 Jahre alten Inhabers in der Schönleinstraße geschossen haben. Verletzt wurde dabei niemand, da sich zum Tatzeitpunkt keine Personen in dem Geschäft befanden.

Die Einsatzkräfte entdeckten mehrere Einschusslöcher in den Schaufensterscheiben und einige Projektile im Innenraum. Zudem stellten die Beamten auf dem gegenüberliegenden Gehsteig mehrere Hülsen sowie eine Patrone sicher.

Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.