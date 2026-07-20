Auf frischer Tat ertappt: Polizei nimmt in Kreuzberg Einbrecher-Trio fest

Berlin - Zivilpolizisten haben in der Nacht auf Montag in Berlin-Kreuzberg drei mutmaßlicher Einbrecher (19, 28 und 37 Jahre) auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Für drei Einbrecher (19, 28 und 37Jahre) in Kreuzberg lief es in der Nacht auf Montag nicht so gut. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen Mitternacht bemerkten die Beamten laut Polizei ein Auto, dessen Fahrer auffällig langsam und "absuchend" durch den Bergmannkiez fuhr. Bald darauf hielt der Wagen an.

Zwei der drei Insassen sollen in der Folge zu einem Hinterhaus am Mehringdamm gegangen sein und dort ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen haben. Während einer der Männer durch das Fenster in die Wohnung einstieg, stand der Zweite Schmiere.

Nachdem der Einbrecher die Wohnung wieder durch das Fenster verlassen hatte, stiegen beide zurück zu dem im Auto wartenden dritten Mann. Die Polizisten konnten den Wagen später an der Höppnerstraße anhalten und die drei Tatverdächtigen festnehmen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut aus der betroffenen Wohnung sowie weiteres Diebesgut, das nach bisherigen Erkenntnissen aus einem weiteren Wohnungseinbruch stammen könnte.