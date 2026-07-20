Kind in Heiligensee von Auto erfasst und schwer verletzt

Berlin - Ein fünfjähriges Mädchen ist Sonntagnachmittag in Berlin-Heiligensee bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Rettungskräfte brachten das verletzte Mädchen (5) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war eine 56-jährige Frau gegen 15.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Heiligenseestraße in Richtung Alt-Tegel unterwegs.

An der Kreuzung Heiligenseestraße/Reiherallee kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß: Das Kind überquerte dort mit seinem Rad den Fußgängerüberweg, wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden.

Dabei erlitt das Kind einen Bruch im Schulterbereich. Die Rettungskräfte versorgten das Kind noch an der Unfallstelle und brachten es anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.