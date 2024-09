Auf Mitarbeiter geschossen: Wer kennt diesen brutalen Räuber?

Der Mann soll den Überfall am 16. Januar 2024 gemeinsam mit drei Komplizen begangen haben. Das Quartett drang demnach gegen 17.45 Uhr in die Geschäftsräume am Saatwinkler Damm ein.

Hinweise können an das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664-273113 oder (030) 4664-273110, außerhalb der Bürodienstzeiten an (030) 4664-271100, sowie an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.