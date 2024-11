Auto vor JVA-Moabit angezündet: Wer kennt diese Feuerteufel?

In der darauffolgenden Nacht wurde an derselben Kreuzung ein Wagen angezündet. Es sei nicht auszuschließen, dass die beiden Taten in Zusammenhang stehen.

Eure Hinweise richtet Ihr bitte an das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912115, per E-Mail an lka121@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.