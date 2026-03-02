Autodieb in Schöneberg auf frischer Tat ertappt

Berlin - Dumm gelaufen: Ein 24-Jähriger ist am Sonntagvormittag in Berlin-Schöneberg beim Versuch, ein Auto aufzubrechen, auf frischer Tat ertappt worden.

So leichtes Spiel wie am Sonntag in Schöneberg hat die Polizei nicht immer. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei berichtete, wollte der Tatverdächtige gegen 11.15 Uhr im Bereich Steinmetzstraße/Bülowstraße einen geparkten Renault Clio stehlen.

Der Mann machte sich gerade mit seinem Werkzeug an dem Auto zu schaffen, als zufällig ein Streifenpolizist vorbeifuhr.

Dieser bemerkte den verdächtigen Vorgang. Als der Beamte auf den 24-Jährigen zuging, ließ der Tatverdächtige das Werkzeug fallen, konnte jedoch direkt festgenommen werden.