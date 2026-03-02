Männer singen rassistische Parolen zu "L'amour toujours": Kurz darauf schlagen sie zu

Berlin - Auch in Berlin wurde der Gigi-D'Agostino-Song "L'amour toujours" in der Vergangenheit für rechte Parolen missbraucht. Zwei Männer (57 und 33) müssen sich in diesem Zusammenhang nun vor Gericht verantworten.

Wegen rassistischer Gesänge stehen zwei Männer (57 und 33) demnächst vor dem Amtsgericht Tiergarten. (Archivfoto) © Taylan Gökalp/dpa

Die Staatsanwaltschaft erhob gegen sie laut eigener Mitteilung Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung.

Demnach soll das Duo am 16. Dezember 2025 um kurz vor 5 Uhr morgens auf einem Gehweg in Pankow lautstark "Ausländer raus" zur Melodie des bekannten Dance-Hits gesungen haben.

Als ein 36-Jähriger die beiden aufforderte, dies zu unterlassen, wurden die Tatverdächtigen gewalttätig. Sie stießen den Mann zu Boden und schlugen und traten ihm danach mehrfach gegen den Kopf.

Laut Staatsanwaltschaft erlitt das Opfer Kopf- und Knieverletzungen, außerdem brach ihm ein Stück vom Schneidezahn ab.

Bislang schweigen die beiden Angeschuldigten zu den Vorwürfen. Der Prozess wird vor dem Amtsgericht Tiergarten geführt.