Messer-Attacke in Schule: 15-Jähriger flüchtet
Berlin - Aufregung in Wedding! Am Mittwoch ist ein Wachmann von einem Schüler angegriffen worden - mit einem Messer.
Wie die Polizei berichtet, wurde der 21-Jährige am Arm verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter: ein 15-Jähriger.
Als die Beamten gegen 12.50 Uhr in der Schule am Schillerpark eintrafen, war der 15-Jährige schon weg. Der Teenager flüchtete.
Schwer bewaffnete Polizisten sicherten derweil die Umgebung, wie die B.Z. berichtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa