Messer-Attacke in Schule: 15-Jähriger flüchtet

Am Mittwoch ist in einer Schule in Wedding ein Sicherheitsmitarbeiter von einem Schüler mit einem Messer verletzt worden.

Berlin - Aufregung in Wedding! Am Mittwoch ist ein Wachmann von einem Schüler angegriffen worden - mit einem Messer.

Die Polizei sichert die Umgebung der Schule. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde der 21-Jährige am Arm verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter: ein 15-Jähriger.

Als die Beamten gegen 12.50 Uhr in der Schule am Schillerpark eintrafen, war der 15-Jährige schon weg. Der Teenager flüchtete.

Schwer bewaffnete Polizisten sicherten derweil die Umgebung, wie die B.Z. berichtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

