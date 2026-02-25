Messer-Attacke in Schule: 15-Jähriger flüchtet

Berlin - Aufregung in Wedding! Am Mittwoch ist ein Wachmann von einem Schüler angegriffen worden - mit einem Messer.

Die Polizei sichert die Umgebung der Schule. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde der 21-Jährige am Arm verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter: ein 15-Jähriger.

Als die Beamten gegen 12.50 Uhr in der Schule am Schillerpark eintrafen, war der 15-Jährige schon weg. Der Teenager flüchtete.