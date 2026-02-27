Kurze Spritztour: Autodiebe noch während Anzeigenaufnahme geschnappt

Berlin - Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Freitag in Treptow-Köpenick drei junge Autodiebe festgenommen. Besonders weit kam das Trio nicht.

Polizeikräfte verhafteten die Tatverdächtigen auf einem Parkplatz am Adlergestell. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 23.45 Uhr bemerkte der Besitzer eines Renault, dass sein Fahrzeug auf der Straße Zur Gartenstadt verschwunden war. In der Folge erstattete der Mann Anzeige über die Internetwache der Polizei.

Noch während Beamte die Anzeige aufnahmen, meldeten sich Kollegen eines benachbarten Polizeiabschnitts.

Diese hatten in der Zwischenzeit den Renault auf einem Parkplatz am Adlergestell entdeckt und die drei Insassen im Alter von 17, 21 und 27 Jahren vorläufig festgenommen.

Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und später entlassen.