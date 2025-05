Babyleiche in Berlin entdeckt! Polizei sucht und verdächtigt Mutter

Berlin - Nachdem ein getöteter Säugling am Sonntagmorgen in Berlin-Gropiusstadt gefunden wurde, sucht die Polizei dringend nach der Mutter des Kindes.

Am Sonntag hatte ein Polizist auf dem Weg zur Arbeit den toten Säugling an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln gefunden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Mordkommission in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail zu wenden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, ist der polizeiliche Notruf unter der Telefonnummer 110 zu wählen.