Mann mit scharfer Waffe sorgt in Kreuzberg für Angst
Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist ein 32-Jähriger am Sonntag am hellichten Tag mit einer scharfen Schusswaffe herumspaziert. Die Polizei konnte den Mann später festnehmen.
Zeugen hatten laut Mitteilung gegen 17 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie im Bereich des Paul-Lincke-Ufers den Mann mit einer Waffe in der Hand gesehen hatten.
Die Einsatzkräfte fanden den Tatverdächtigen wenig später an der Hobrechtbrücke.
Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine scharfe Handfeuerwaffe mit geladenem Magazin sowie ein Einhandmesser und stellten die Gegenstände sicher.
Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten keine weiteren Waffen.
Der 32-Jährige wurde zunächst an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übergeben und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft später wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa