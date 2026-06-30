Frau beleidigt Taxifahrer rassistisch und schlägt Polizistin ins Gesicht

Berlin - Eskalation in Berlin-Charlottenburg : Dort hat in der Nacht zu Dienstag eine 43-Jährige nach einem Streit mit einem Taxifahrer eine Polizistin attackiert.

In der Nacht zu Dienstag war die Polizei in Charlottenburg im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei berichtete, war es gegen 0.10 Uhr an der Budapester Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Taxifahrer und seinen Fahrgästen gekommen. Im Verlauf beleidigte die Tatverdächtige den Mann rassistisch.

Bei der Klärung des Vorfalls in einem Hotel habe dieselbe Frau die Einsatzkräfte dann tätlich angegriffen und einer Polizeibeamtin mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die verletzte Beamtin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste nach ambulanter Versorgung den Dienst beenden.

Die 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr den Angaben nach 1,6 Promille.