Bei Date betäubt und ausgeraubt: Polizei sucht "Badbunny-hotlatin"

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei Berlin nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zuvor hatte sich der Mann unter dem Pseudonym "Badbunny-hotlatin" mit einem 46-Jährigen über eine Dating-Plattform verabredet.

Am 12. Juli vergangenen Jahres besuchte er seine Online-Bekanntschaft gegen 21.30 Uhr in dessen Wohnung in Mitte auf.

Dort kam es laut Polizei auch zunächst zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Dann jedoch betäubte der Tatverdächtige den 46-Jährigen mit einer Substanz, raubte dessen Bargeld und verließ die Wohnung.

Da der Mann im Zuge der Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre

1,70 Meter bis 1,75 Meter

sportliche Statur

dunkle Augen

sprach Englisch mit erkennbar spanischem Akzent

trug ein schwarzes Basecap der Marke "Nike", ein weißes T-Shirt von "Diesel", dunkelblaue Jeans mit Löchern, eine dunkle "Tommy Hilfiger"-Jacke

hatte eine schwarze Kosmetiktasche mit weißen Streifen bei sich.

Die Ermittler fragen: