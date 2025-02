Wer tut so etwas? 16 Bäume illegal in einer Straße gefällt

Berlin - Unfassbare Tat in Treptow-Köpenick: In dem Berliner Bezirk sind seit November 2024 bis jetzt 16 Bäume illegal gefällt worden. Weitere wurden angesägt.

Bisher erfolgten die illegalen Baumfällungen meist am Wochenende und in der Nähe zur Kleingartenanlage Britzer Allee e.V., außerdem direkt am Britzer Verbindungskanal.

Einige der angesägten Bäume mussten Feuerwehr sowie Straßen- und Grünflächenamt selbst fällen, da diese drohten, in den Kanal zu fallen.

Ende Januar stellte das Bezirksamt Anzeige bei der Polizei. Doch die in den betroffenen Bereichen aufgestellten Hinweisschilder mit Zeugenaufrufen verschwanden immer wieder auf mysteriöse Weise.

Daher bittet das Bezirksamt noch einmal ausdrücklich darum, sich an das Straßen- und Grünflächenamt zu wenden, wenn jemand in den vergangenen Wochen - insbesondere abends und am Wochenende - etwas Verdächtiges in der Gegend beobachtet hat.