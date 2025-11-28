Explosion vor Neuköllner Klinik: Polizei gibt Ermittlungsupdate

Berlin - Mehr als 20 Hinweise hat die Polizei zu der Detonation vor einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln vor zweieinhalb Wochen erhalten.

Nach der Explosion vor einem Klinikum in Neukölln konnten Zeugen Beobachtungen über ein Hinweisportal teilen. © Paul Zinken/dpa

Das Hinweisportal werde nun abgeschaltet und die Hinweise würden von den Ermittlern ausgewertet, teilte die Polizei mit.

Am Vivantes-Klinikum in Neukölln war am 10. November nachts kurz nach ein Uhr ein Feuerwerkskörper detoniert, Fensterscheiben und eine Tür waren beschädigt worden.

In dieser Nacht wurde zudem an einem Gebäude der Uniklinik Charité in Mitte ein Feuer gelegt. Es wurde niemand verletzt.

In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen.