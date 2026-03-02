Lachgas-Raser verschanzt sich in Auto: Polizei schlägt Scheibe ein

Berlin - Gefährliche Drogenfahrt in Berlin-Hellersdorf : Die Polizei stoppte in der Nacht zu Montag einen 19-Jährigen, der unter dem Einfluss von Lachgas unterwegs war.

Brandgefährlich: Lachgas-Flaschen wie diese lassen sich problemlos an Berliner Spätis erwerben. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Ein Zeuge rief gegen 0.20 Uhr die Polizei, nachdem ihm an der Leipziger Straße die gefährliche Fahrweise des Tatverdächtigen aufgefallen war.

Demnach war der 19-Jährige nicht nur zu schnell unterwegs, sondern inhalierte zudem bei voller Fahrt mehrfach aus einem mit Lachgas gefüllten Luftballon.

An der Kreuzung Alte Hellersdorfer Straße/Zossener Straße stoppten Einsatzkräfte das Fahrzeug. Anstatt auszusteigen, verriegelte der 19-Jährige das Auto und zeigte sich äußerst unkooperativ.

Schließlich griff einer der Beamten zu einer drastischen Maßnahme und schlug die Seitenscheibe des Autos ein.

Der Fahrer wurde festgenommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten mehrere Flaschen mit Lachgas sowie einen Luftballon sicher.