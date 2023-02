Misstrauischer Mieter meldet verdächtige Mitbewohner, dann klicken die Handschellen

Die Einsatzkräfte führen einen der Tatverdächtigen in Handschellen ab. © Morris Pudwell

In der Nacht zu Sonntag schlugen die Polizeibeamten in Berlin-Mitte zu: Gegen 1.50 Uhr klickten bei den 21 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen die Handschellen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte.

Ein Zeuge alarmierte zuvor die Sicherheitskräfte, da er gesehen hatte, dass zwei Männer mitten in der Nacht mehrere Fahrräder in einen vor der Tür des Wohnhauses im Ortsteil Moabit geparkten Audi verluden.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens soll den Hausbewohnern in den Wochen zuvor auch immer wieder "Baulärm", wie Flex-Geräusche, aufgefallen sein, der aus einer bestimmten Wohnung in der Sickingenstraße drang.

Zudem seien den Mietern Männer verdächtig vorgekommen, die fortlaufend hochwertige Drahtesel, darunter auch E-Bikes, in die Wohnung gebracht hätten. Oftmals seien dann aber nur noch Einzelteile, die in Plastiktüten verpackt waren, aus dem Haus geschafft worden.