Obduktion gibt Aufschluss: Rentnerin in Britz wohl getötet

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, wurde die Frau am vergangenen Donnerstag tot in ihrer Wohnung im Ortsteil Britz in der Pintschallee gefunden.

Am gestrigen Freitag wurde die Leiche der Rentnerin obduziert.

Anhand der Ergebnisse gehen die Ermittler davon aus, dass die 69-Jährige nicht auf natürlichem Wege gestorben ist.