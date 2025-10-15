Schüsse in Kreuzberger Ausgehkiez: Zwei Verletzte

Berlin - Bei Schüssen in Berlin-Kreuzberg sind zwei Menschen verletzt worden.

Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. © Anja Mia Neumann/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es kurz nach 16 Uhr in der Adalbertstraße zu einem Schusswechsel zwischen mehreren Personen, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte fanden wenig später in der nahegelegenen Naunynstraße einen Mann mit einer Schussverletzung.

Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer mutmaßlich Beteiligter habe sich demnach selbstständig mit Schussverletzungen an Bein und Oberkörper in ein Krankenhaus begeben. Auch er werde dort behandelt.

Im Zusammenhang mit der Tat stellten Beamte in Berlin-Neukölln nach eigenen Angaben ein Auto mit zwei Insassen fest, die Schusswaffen bei sich führten. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind der Polizei zufolge noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.