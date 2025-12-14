Streit in Berliner Kneipe eskaliert: Mann fast verblutet

Berlin - In einem Lokal in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg wurde ein Mann am Sonntagmorgen mit einem Glas schwer verletzt.

Das Opfer wurde nach starkem Blutverlust in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 3.15 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und ein 44-jähriger Mann in dem Lokal in der Rudolf-Seiffert-Straße in einen Streit, der schließlich gewaltsam endete.

Nach bisherigen Erkenntnissen griff der ältere der beiden im Verlauf der Auseinandersetzung zu einem Trinkglas und schlug seinem Kontrahenten damit ins Gesicht. Der 42-Jährige erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen und verlor viel Blut.

Ein alarmierter Notarzt konnte aufgrund des erheblichen Blutverlusts zunächst Lebensgefahr nicht ausschließen.

Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort bestand nach ärztlicher Einschätzung später keine akute Lebensgefahr mehr.