Brand durch Böller: Jugendliche fackeln Balkon ab

Berlin - Brand in einem Wohnhaus in Altglienicke am vergangenen Donnerstagnachmittag. Unbekannte sollen einen Böller auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung geworfen haben.

Mit Böllern haben die Jugendlichen einen Balkon in Brand gesetzt. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Anwohnerin gegen 17.45 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Jugendliche, die sich an der Schönefelder Chaussee aufhielten. Von dort aus warfen sie offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand auf den Balkon einer Wohnung in einem sechsgeschossigen Wohnhaus.

Kurz nach einem lauten Knall geriet der Balkon in Brand.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen – einer in Richtung Siriusstraße, der andere entlang der Schönefelder Chaussee in westliche Richtung.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, das zwischenzeitlich bereits auf Teile der Wohnung übergegriffen hatte. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung aktuell unbewohnbar.